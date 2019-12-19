松田産業は上値試す、20年3月期2桁増益予想で再上振れ余地

松田産業<7456>(東1)は、貴金属関連事業および食品関連事業を展開している。20年3月期2桁増益予想である。さらに再上振れ余地がありそうだ。収益拡大を期待したい。株価は11月の年初来高値から反落したが、自律調整を交えながら上値を試す展開を期待したい。

■貴金属リサイクルや農林水産品販売を展開

貴金属リサイクル(貴金属事業)や産業廃棄物処理(環境事業)などの貴金属関連事業、および農林水産品を扱う食品関連事業を展開している。19年3月期の売上高構成比は貴金属関連事業64%、食品関連事業36%、営業利益構成比は貴金属関連事業70%、食品関連事業30%だった。

貴金属リサイクルは、半導体・電子材料部材・化成品などの貴金属製品をエレクトロニクス業界へ販売するとともに、半導体や電子部品を製造する過程で規格外となった部品(スペックアウト品)などの貴金属含有スクラップを国内外のメーカーから回収・処理・製錬することで、貴金属(金・プラチナ・パラジウムなど)をリサイクルする。

産業廃棄物処理は、写真の感光材料からの銀の回収、廃酸や廃アルカリの無害化中間処理など、産業廃棄物の回収・処理を行っている。無害化処理技術に強みを持ち、全国47都道府県での収集運搬業許可を得ている。

食品関連事業では、新たな販売市場の開拓および現地における仕入強化を推進している。19年10月には中華民国(台湾)市場において新規展開を開始した。

収益面では、半導体・電子部品などエレクトロニクス業界の生産動向、貴金属および食品市況の影響を受けやすい特性がある。

■20年3月期2桁増益予想で再上振れ余地

20年3月期連結業績予想(11月6日に売上高、利益とも上方修正)は、売上高が19年3月期比2.6%減の2030億円、営業利益が15.2%増の57億円、経常利益が13.9%増の58億円、純利益が18.0%増の40億円としている。配当予想は4円増配の34円(第2四半期末17円、期末17円)である。

第2四半期累計は、売上高が前年同期比1.0%減の1016億44百万円、営業利益が28.1%増の32億11百万円、経常利益が19.5%増の32億54百万円、純利益が23.0%増の22億83百万円だった。

貴金属関連は電子部品分野の生産減少などの影響で8.5%減収だが、貴金属相場の高騰に伴う販売価格上昇や原価低減効果で45.5%増益だった。食品関連は販売量増加で12.5%増収だが、運送費や保管料の増加で3.8%減益だった。

通期は従来の利益横ばい予想から上方修正して2桁増益予想となった。セグメント別計画は、貴金属関連が6.6%減収だが22.0%増益、食品関連が4.5%増収だが0.2%減益としている。

第2四半期累計の進捗率は売上高が50.1%、営業利益が56.3%だった。通期は再上振れ余地がありそうだ。収益拡大を期待したい。

■22年3月期営業利益55億円目標

新中期経営計画(19年度～21年度)の目標値は22年3月期売上高2200億円、営業利益55億円、営業利益率2.5%、ROE6.0%としている。

貴金属関連事業では、基幹事業の基盤強化、資源循環ビジネスをはじめとする顧客価値提案強化と営業体制整備、自動車関連市場・化学関連市場・海外市場の拡大、E-スクラップ・高機能材料・LiBリサイクル等の事業領域拡大を推進する。食品関連事業では、基幹事業の基盤強化、強い商品づくりのための開発・品質保証・生産管理支援機能強化、顧客ニーズに応じた商品ラインナップ拡大、グローバル展開加速を推進する。

■株主優待制度は毎年3月末の継続1年以上保有株主が対象

株主優待制度は毎年3月31日現在、1単元(100株)以上を継続1年以上保有する国内在住株主を対象として株主優待品を贈呈する。

■株価は上値試す

株価は11月の年初来高値から反落したが、自律調整を交えながら上値を試す展開を期待したい。12月18日の終値は1631円、今期予想連結PER(会社予想連結EPS151円90銭で算出)は約11倍、今期予想配当利回り(会社予想34円で算出)は約2.1%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS2236円35銭で算出)は約0.7倍、時価総額は約471億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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