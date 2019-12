ハリソン・フォードも登場！『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』ワールドプレミア

『スター・ウォーズ』シリーズの完結編となる『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』のワールドプレミアが現地時間12月16日(日本時間12月17日)にロサンゼルスのハリウッドで行われ、主人公レイ役のデイジー・リドリー、フィン役のジョン・ボイエガ、ポー・ダメロン役のオスカー・アイザック、カイロ・レン役のアダム・ドライバーらが出席した。写真:ハリソン・フォードとアダム・ドライバー (C) 2019 and TM Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.[写真拡大]